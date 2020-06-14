Пальма-де-Майорка, Испания, , 08:23 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0.

На второй минуте счёт открыл полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. На 37-й минуте нападающий Мартин Брайтвайт удвоил преимущество каталонского клуба.

На 79-й минуте защитник «Барселоны» Жорди Альба довёл счёт до крупного. А на 93-й минуте Лионель Месси завершил разгром.

На сегодняшний день «Барселона» набрала 61 очко и находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» идёт на 18-м месте с 25 очками.

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