Леганес, Испания, , 08:17 — REGNUM «Вальядолид» одержал победу над «Леганесом» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На второй минуте счёт открыл нападающий «Вальядолида» Энес Унал. На 54-й минуте полузащитник Рубен Алькарас удвоил преимущество «Вальядолида».

«Леганес» смог ответить голом хавбека Оскара Родригеса, который реализовал пенальти на 86-й минуте.

На сегодняшний день «Вальядолид» набрал 32 очка и находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» идёт на 19-м месте с 23 очками.

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