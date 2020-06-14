Неаполь, Италия, , 08:12 — REGNUM «Наполи» вышел в финал Кубка Италии по футболу. В ответном полуфинальном матче неаполитанский клуб сыграл вничью с миланским «Интером». Встреча завершилась со счётом 1:1.

На второй минуте матча полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен открыл счёт в матче, исполнив «сухой лист» — прямой удар с углового.

«Наполи» смог отыграться перед перерывом в результате быстрой контратаки. На 41-й минуте вратарь Давид Оспина сделал передачу через всё поле на Лоренцо Инсинье, который выложил мяч под удар Дрису Мертенсу, а ему оставалось только не промахнуться.

Первый полуфинальный матч прошёл 12 февраля в Милане и завершился со счётом 1:0 в пользу «Наполи», который и вышел в финал.

В финале Кубка Италии «Наполи» сыграет с «Ювентусом». Матч пройдёт 17 июня.

Читайте также: «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью с «Миланом»