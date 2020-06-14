Лондон, , 08:05 — REGNUM В Английской премьер-лиге (АПЛ) сообщили результаты восьмого этапа тестирования на коронавирус. Об этом информирует официальный сайт лиги.

Сообщается, что было проведено тестирование 1200 игроков и персонала футбольных клубов, входящих в АПЛ. Один из положительных тестов был сделан игроку «Норвича». Имена зараженных не оглашаются.

Ранее сообщалось, что турнир АПЛ приостановили 13 марта из-за эпидемии коронавируса. Сезон планируют возобновить 17 июня.

Как сообщало 13 июня ИА REGNUM, в Великобритании за сутки зафиксировано 1425 случаев инфицирования коронавирусом, общее число зараженных в стране увеличилось до 294 375.

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