Москва, , 06:02 — REGNUM Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что защитник клуба Никита Нестеров намерен покинуть команду и перейти в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом глава клуба рассказал в эфире радио «Маяк».

"Мы договорились с ним в декабре, что он останется на пять лет в ЦСКА. Но неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку», — сказал Есмантович.

Ранее сообщалось, что Нестеров играет за ЦСКА с 2017 года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он набрал 23 (7+16) в 53 матчах чемпионата.

Как сообщало 27 мая ИА REGNUM, Есмантович заявил, что вратарь Кирилл Капризов и нападающий Илья Сорокин должны сами решить будут ли играть за ЦСКА и сборную РФ, или уйдут в НХЛ.

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