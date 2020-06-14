Москва, 14 июня 2020, 06:02 — REGNUM Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что защитник клуба Никита Нестеров намерен покинуть команду и перейти в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом глава клуба рассказал в эфире радио «Маяк».
Ранее сообщалось, что Нестеров играет за ЦСКА с 2017 года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он набрал 23 (7+16) в 53 матчах чемпионата.
Как сообщало 27 мая ИА REGNUM, Есмантович заявил, что вратарь Кирилл Капризов и нападающий Илья Сорокин должны сами решить будут ли играть за ЦСКА и сборную РФ, или уйдут в НХЛ.
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