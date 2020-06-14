Пекин, , 03:34 — REGNUM Первое с начала эпидемии нового коронавируса мероприятие по спортивному ориентированию прошло в городе Даньдун на северо-востоке Китая, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Более 190 спортсменов из почти 100 команд приняли участие в мероприятии. На мероприятие были наложены ограничения, вызванные эпидемией нового коронавируса. В частности, были ограничены размеры команд.

После того, как в стране была сдержана эпидемия COVID-19, власти страны разрешили проведение спортивных мероприятий, начиная с 29 мая. По словам участников, они не переставали соревноваться даже во время самоизоляции.