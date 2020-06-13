Мюнхен, Германия, , 22:24 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Баварии» голы забили нападающий Джошуа Зиркзе (26) и полузащитник Леон Горецка (86). На 37-й минуте защитник «Баварии» Бенжамен Павар отметился автоголом.

На сегодняшний день «Бавария» набрала 73 очка и находится на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» идёт на четвёртом месте с 56 очками.

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