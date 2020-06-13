Кёльн, Германия, , 22:16 — REGNUM «Унион» одержал победу над «Кёльном» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Униона» голы забили защитник Марвин Фридрих (39) и полузащитник Кристиан Гентнер (67). «Кёльн» ответил мячом форварда Джона Кордобы (92).

На сегодняшний день «Унион» набрал 35 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» идёт на 12-м месте с 35 очками.

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