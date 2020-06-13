Бремен, Германия, , 21:34 — REGNUM «Вердер» одержал победу над «Падерборном» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Вердера» дубль оформил полузащитник Дави Классен (20, 39), ещё по голу забили Юя Осако (34), Максимилиан Эггештайн (59) и Никлас Фуллкруг (92).

«Падерборн» ответил голом хавбека Абдельхамида Сабири на 66-й минуте.

На сегодняшний день «Вердер» набрал 28 очков и находится на 17-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Падерборн» идёт на 18-м месте с 20 очками.

Читайте также: Дубль Андре Силвы помог «Айнтрахту» разгромить «Герту»