Вольфсбург, Германия, , 20:18 — REGNUM «Вольфсбург» сыграл вничью с «Фрайбургом» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Вольфсбурга» дубль оформил нападающий Ваутер Вегорст, который открыл счёт на 14-й минуте, а на 26-й — реализовал пенальти.

Однако «Фрайбург» смог восстановить равновесие в счёте. На 43-й минуте гол забил форвард Лукас Хёлер. А на 46-й минуте Роланд Шаллаи сравнял счёт.

На сегодняшний день «Вольфсбург» набрал 46 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» идёт на восьмом месте с 42 очками.

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