Барселона, Испания, , 20:05 — REGNUM «Эспаньол» одержал победу над «Алавесом» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 45-й минуте счёт открыл защитник «Эспаньола» Бернардо Эспиноса. На 47-й минуте нападающий У Лэй удвоил преимущество каталонского клуба.

На сегодняшний день «Эспаньол» набрал 23 очка и находится на 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» идёт на 14-м месте с 32 очками.

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