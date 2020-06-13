Берн, , 17:48 — REGNUM Швейцарская прокуратура начала новое расследование против бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что Блаттера подозревают в нецелевой трате 1 млн долларов из фонда ФИФА. Экс-глава организации в 2010 году якобы выдал кредит Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго, после чего займ был списан.

Как сообщало ИА REGNUM, Блаттер является также фигурантом дела о действиях 2011 г., когда он незаконно, по данным прокуратуры, перевёл главе Союза европейских футбольных ассоциаций два миллиона швейцарских франков со счетов ФИФА.

Читайте также: ФИФА попросила Швейцарию продолжить расследование в отношении Блаттера