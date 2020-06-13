Лондон, , 14:18 — REGNUM Футболисты «Манчестер Сити» готовы организовать чемпионский коридор «Ливерпулю», если он завоюет титул чемпиона Англии до их очной встречи. Об этом 13 июня сообщает Mirror.

В настоящее время «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 25 очков в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), но у «Сити» в запасе матч с «Арсеналом», который пройдёт 17 июня.

«Ливерпулю» необходимо набрать шесть очков для оформления чемпионства. 21 июня он будет играть с «Эвертоном», 24 июня — с «Кристал Пэлас», а 2 июля — с «Манчестер Сити».

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