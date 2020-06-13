Тампа, США, , 14:06 — REGNUM Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место в рейтинге голкиперов, которые примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Об этом 13 июня сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Возглавил рейтинг вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск. Замкнул тройку попал Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

В топ-5 также вошли Джордан Биннингтон из «Сент-Луис Блюз» и Бен Бишоп из «Даллас Старз».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён НХЛ. В плей-офф сыграют 24 клуба.

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