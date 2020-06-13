Париж, , 13:34 — REGNUM Во Франции проведение профессиональных теннисных турниров будет возобновлено с июля. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Франции (FFT).

«В процессе восстановления деятельности FFT организует этим летом Challenge Elite, состоящий из трех соревнований, и перезапуск Профессиональной серии больших турниров для профессиональных игроков», — говорится в сообщении.

Планируется, что с 6 по 25 июля в рамках Challenge Elite пройдут три турнира: в Ницце, Канне и Вильнев-Лубе. В них сыграют 36 теннисистов.

Отмечается, что турниры позволят игрокам вернуть форму перед началом международного сезона, получить призовые, сохранить позиции в классификации или подняться выше.

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