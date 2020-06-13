Москва, , 13:25 — REGNUM Календарь сезона 2020/21 в европейских баскетбольных турнирах будет готов к началу июля. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе Евролиги.

«Сейчас мы ведём работу над календарём Евролиги и Еврокубка Предположительно, он будет полностью готов к концу июня — началу июля», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что старт нового сезона запланирован на 30 сентября.

В следующем сезоне Евролиги сыграют 18 команд, в том числе три российских клуба: ЦСКА, «Химки» и «Зенит».