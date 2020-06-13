Тамбов, , 13:18 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» погасит долги за матчи на «Мордовии-Арене» 16−17 июня. Об этом 13 июня сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

«Деньги нам выделили, сейчас они должны до нас дойти, мы все погасим во вторник-среду в то же время, как пройдем лицензирование», — цитирует Худякова ТАСС.

Он отметил, что сумма задолженности перед ФГУП «Спорт-Инжиниринг» составляет 16 млн рублей.

Напомним, в сезоне 2019/20 «Тамбов» проводил домашние матчи на «Мордовии-Арене» в Саранске, поскольку стадион в Тамбове находится на реконструкции. Оставшиеся матчи сезона «Тамбов» проведёт в Нижнем Новгороде.

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