Москва, , 11:54 — REGNUM Российский боец смешанного единоборств Забит Магомедшарипов проведёт бой против мексиканца Яира Родригеса на турнире UFC в августе. Об этом 13 июня сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Есть такой бой в разработке. Предложили Родригеса», — цитирует Магомедова ТАСС.

Он отметил, что это будет претендентский бой, поскольку оба бойца продемонстрировали хорошую победную серию, и победитель этого поединка будет биться за титул.

В активе 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение. На счету 27-летнего Родригеса 13 побед и два поражения, ещё один бой признан несостоявшимся.

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