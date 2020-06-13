Москва, , 11:40 — REGNUM Нападающий «Сочи» Александр Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила. Об этом 12 июня он сказал на YouTube-канале Александра Алиева.

«Меня многие спрашивали, поменяла ли меня тюрьма. Ничему не научила, но мы поняли, что нужно ценить родных и близких», — сказал Кокорин.

Он добавил, что такое может коснуться любого, поэтому «нужно всё делать аккуратненько».

Напомним, Кокорин с братом Кириллом и Павел Мамаев провели в СИЗО и тюрьме почти год — с октября 2018 по сентябрь 2019 года. Их знакомый Александр Протасовицкий вышел на свободу только через два месяца. Все они были зачинщиками драк в центре Москвы.

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