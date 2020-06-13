Лас-Вегас, США, , 10:53 — REGNUM Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи состоится в Абу-Даби. Об этом 13 июня заявил президент UFC Дэна Уайт, сообщает MMA Fighting.

«Бой между Хабибом и Гэтжи возглавит возвращение в Абу-Даби», — сказал Уайт.

Ранее сообщалось, что поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти 19 сентября.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе, на его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи стал временным чемпионом организации после победы над Тони Фергюсоном.

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