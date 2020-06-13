Рим, , 10:29 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» сыграла вничью (1:1) с «Миланом» в ответном матче ½ Кубка Италии. Об этом передает championat.com.

Матч прошел в Турине и окончился со счётом 0:0.

На 16-й минуте встречи судья Даниэле Орсато назначил штрафной за игру рукой в зоне «Милана» после розыгрыша углового. Штрафной пробил Криштиану Роналду и попал в штангу.

На 17-й минуте за грубое нарушение правил с поля был удален игрок «Милана» Анте Ребича.

По итогу двух выездных матчей в финал национального чемпионата вышел «Ювентус», где встретится с «Интером» и «Наполи».