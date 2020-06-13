Париж, , 10:25 — REGNUM Полузащитник итальянского футбольного клуба «Рома» Хавьер Пасторе раскритиковал чемпионат Франции. Об этом 13 июня сообщает TyC Sports.

«Матчи решаются в первом тайме, и вы не можете работать в том же темпе в течение 90 минут», — сказал Пасторе.

По его словам, во Франции приходится играть с командами, которые «делают вас слабыми».

Напомним, Пасторе играл в ПСЖ с 2011 по 2018 год, после чего перешёл в «Рому». В составе парижского клуба он стал пятикратным чемпионом Франции, четыре раза выиграл Кубок Франции, по пять раз выигрывал Суперкубок страны и Кубок лиги.