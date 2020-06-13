Брешиа, Италия, , 10:15 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Брешия» намерен подать в суд на нападающего Марио Балотелли и его агента Мино Райолу. Об этом 13 июня сообщает Football Italia.

Отмечается, что «Брешия» готова подать в суд на Балотелли и Райолу за клевету после того, как те обвинили в клуб в дискриминации. Райола заявил, что игроку не сделали ни одного теста на коронавирус, несмотря на требование проверять каждого футболиста.

Ранее в «Брешии» заявили, что разочарованы в Балотелли из-за того, что он регулярно пропускал тренировки.

Сообщалось, что стороны договорились о расторжении контракта, но потом Балотелли отказал клубу в расторжении договора по согласию сторон. В результате клуб направил игроку документ о том, что он уволен.

Напомним, Балотелли выступает за «Брешию» с лета 2019 года и сыграл в 19 матчах чемпионата Италии, в которых забил пять голов.

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