Турин, Италия, , 09:50 — REGNUM Туринский «Ювентус» выставил на трансфер полузащитника Аарона Рэмзи. Об этом 13 июня сообщает Daily Mail.

Отмечается, что причиной решения стала высокая зарплата футболиста, который получает €450 тыс. в неделю. Из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, «Ювентус» планирует сократить расходы на зарплаты.

Напомним, летом 2019 года Рэмзи перешел в «Ювентус» из «Арсенала» на правах свободного агента. В текущем сезоне он сыграл в 24 матчах, в которых забил четыре гола.

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