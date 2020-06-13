Монреаль, Канада, , 09:27 — REGNUM После перепроверки данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало 50 дел российских спортсменов Международному агентству тестирования (ITA). Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе ITA.

Отмечается, что были переданы 50 «приоритетных» дел российских спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля WADA объявило о завершении проверки данных российских спортсменов из базы московской лаборатории. Сообщалось, что у 145 из 298 спортсменов выявлены манипуляции с данными допинг-проб.

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