Гранада, Испания, , 08:35 — REGNUM «Гранада» одержала победу над «Хетафе» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 20-й минуте счёт открыл полузащитник «Хетафе» Давид Тимор. Однако во втором тайме футболисты «Гранады» смогли вырвать победу.

На 70-й минуте защитник «Хетафе» Джене отметился автоголом, а на 79-й минуте форвард «Гранады» Карлос Фернандес забил победный мяч.

На сегодняшний день «Гранада» набрала 41 очко и находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» идёт на пятом месте с 46 очками.

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