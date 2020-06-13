Зинсхайм, Германия, , 08:28 — REGNUM «РБ Лейпциг» одержал победу над «Хоффенхаймом» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «РБ Лейпциг» дубль оформил полузащитник Даниэль Ольмо, забивший два гола подряд в начале первого тайма — на 9-й и 11-й минутах.

На сегодняшний день «РБ Лейпциг» набрал 62 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» идёт на седьмом месте с 43 очками.

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