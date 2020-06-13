Турин, Италия, , 08:19 — REGNUM «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии по футболу. В ответном полуфинальном матче туринский клуб сыграл вничью с «Миланом». Встреча завершилась со счётом 0:0.

На 16-й минуте матча нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти. Сразу после этого «Милан» остался в меньшинстве — за грубую игру форвард Анте Ребич был удалён.

Напомним, первый матч ½ финала Кубка Италии прошёл 13 февраля в Милане и завершился со счётом 1:1. Таким образом, в финал турнира вышел «Ювентус» за счёт гола на выезде.

Второй финалист определится 13 июня, когда сыграют «Наполи» и «Интер». В первом матче «Наполи» одержал победы на выезде — 1:0.

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