Лондон, , 14:25 — REGNUM Лондонский «Челси» может подписать контракт с форвардом «РБ Лейпциг» Тимо Вернером до конца недели. Об этом 12 июня сообщает Evening Standard.

По информации издания, «Челси» намерен активировать опцию выкупа Вернера за £53 млн (€ 60 млн), которая действительна до 15 июня.

Отмечается, что осуществление перехода затягивается из-за медицинских ограничений, которые связаны с пандемией коронавируса.

Напомним, Вернер играет за «РБ Лейпциг» с 2016 года. В текущем сезоне он провёл 30 матчей в Бундеслиге, в которых забил 25 голов и отдал восемь голевых передач.

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