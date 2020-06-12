Лондон, , 14:17 — REGNUM Футболистам клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) можно будет не носить маски на стадионе. Об этом 12 июня сообщает Associated Press.

Отмечается, что клубы АПЛ согласовали медицинские и операционные протоколы перед возобновлением сезона. Они включают проведение матчей без болельщиков, а также допуск на стадионы только для 300 человек, из которых 110 будут допущены в зону вокруг поля.

Футболистам разрешили не носить маски на стадионе, в том числе в раздевалках и на скамейках запасных. Но при этом командам рекомендовано прибывать в день матча на самолете, а не жить в отеле.

Напомним, сезон в АПЛ будет возобновлён 17 июня.

Читайте также: В АПЛ выявили один случай заражения коронавирусом