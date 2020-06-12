Мюнхен, Германия, , 14:07 — REGNUM На стадионе мюнхенской «Баварии» выросли сорняки во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса. Об этом 12 июня сообщает Bild.

Издание опубликовало фотографии, на которых показано, что сорняки проросли через бетонный пол «Альянц Арены».

https://www.instagram.com/p/CBS3mGzC2UK/

«Если болельщиков пустят на стадион, сначала они должны будут добраться до своих мест», — говорится в сообщении.

Напомним, сезон в немецкой Бундеслиге был возобновлён 16 мая. Матчи проходят при пустых трибунах.

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