Прага, , 13:55 — REGNUM Лучшим хоккеистом года в Чехии признан нападающий клуба «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Чехии.

Пастрняк признан лучшим чешским игроком в четвёртый раз подряд. Ему будет вручён приз «Золотая клюшка».

Форвард «Бостона» стал первым чешским игроком после Яромира Ягра, который удостаивался приза четырежды подряд. В общей сложности Ягр признавался лучшим 12 раз.

В сезоне 2019/20 Пастрняк стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, на его счету 48 шайб. Он вместе с Александром Овечкиным стал обладателем приза «Морис Ришар Трофи».

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