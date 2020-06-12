Екатеринбург, , 12:29 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» проведёт оставшиеся домашние матчи сезона 2019/20 со зрителями. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что власти Свердловской области разрешили «Уралу» проводить домашние встречи в присутствии зрителей. При этом они должны заполнить трибуны не более чем на 10%.

Напомним, сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится 19 июня. «Урал» сыграет 20 июня против казанского «Рубина».

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