Осло, , 12:15 — REGNUM Власти Норвегии больше не обвиняют бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов. Об этом 12 июня заявил его адвокат Норберт Весс.

«Норвежские власти взяли на себя только часть расследования, которая связана с подозрением в коррупции. Это значит, что предполагаемое участие Бессеберга в допинговом мошенничестве больше не будет расследоваться ни в Норвегии, ни в Австрии», — цитирует Весса норвежский телеканал TV2.

В апреле 2018 года австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире IBU по обвинению в коррупции президента организации Андерса Бессеберга и генерального секретаря Николь Рёш. В результате Бессеберг и Рёш покинули свои посты до завершения расследования.

В декабре 2018 года полиция Австрии явилась в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене и предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.

Позже стало известно, что скандал вокруг российских биатлонистов в Австрии может быть связан с делом о коррупции в IBU.

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