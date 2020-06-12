Лондон, , 12:03 — REGNUM «Формула-1» отменила проведение этапов в Азербайджане, Сингапуре и Японии в 2020 году. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе «королевских автогонок».

«Решение принято из-за различных проблем, с которыми столкнулись организаторы Гран-при в этих странах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сингапуру и Азербайджану требуется время для строительства трасс. В Японии действуют ограничения на перемещение, которые привели к решению не проводить гонку.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня «Формула-1» опубликовала календарь первых восьми этапов сезона-2020. По две гонки пройдут в Австрии и Великобритании. По одному этапу запланировано в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии.

Читайте также: «Формула-1» представила календарь первых восьми этапов сезона-2020

Читайте ранее в этом сюжете: В Баку могут отказаться от проведения гонки Формулы-1 — СМИ