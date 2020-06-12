Москва, , 11:53 — REGNUM Улучшить ударную технику следует российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. Об этом 12 июня заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю в интервью «Спорт-экспрессу».

"Это уникальнейший, классный спортсмен. Ему бы поднять ручки — и вообще будет классно», — сказал Цзю.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. Он провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед.

Его следующим соперником должен стать американец Джастин Гэтжи, который является временным чемпионом UFC.

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