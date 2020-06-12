Минск, , 11:37 — REGNUM Лучшим тренером Белоруссии в сезоне 2019/20 признан Андрей Скабелка, который возглавлял клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс». Об этом 11 июня сообщает «Прессбол».

Под руководством Скабелки «Барыс» занял второе место в регулярном чемпионате КХЛ в Восточной конференции. Этот результат стал лучшим в истории клуба. Кроме того, он дважды выводил команду во второй круг плей-офф Кубка Гагарина.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая Скабелка стал главным тренером ярославского «Локомотива». Ранее он не смог договориться о продлении контракта с «Барысом».

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