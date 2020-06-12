Афины , , 11:16 — REGNUM О намерении покинуть баскетбольную Евролигу объявил греческий клуб «Панатинаикос». Об этом 11 июня сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос направил письмо президенту Евролиги Жорди Бартомеу о том, что клуб покинет турнир и будет выступать в Лиге чемпионов, что экономически более выгодно.

«Принимая во внимание, что участие нашей команды в турнире не принесло нам никакой выгоды, «Панатинаикос» выражает намерение передать свою лицензию на участие в соревновании», — говорится в сообщении.

Добавим, что «Панатинаикос» является шестикратным победителем Евролиги. Кроме того, один раз клуб становился вторым и три раза завоёвывал бронзовые медали.