Москва, , 11:07 — REGNUM Большой Хрустальный глобус отправила российскому лыжнику Александру Большунову Международная федерация лыжного спорта (FIS). Об этом 12 июня сообщает пресс-служба организации.

«Наконец, самые успешные спортсмены сезона 2019/20 получат в награду медали и глобусы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что передача наград заняла много времени из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, в сезона 2019/20 Большунов впервые в своей карьере стал победителем общего зачёта Кубка мира и завоевал Большой Хрустальный глобус. Однако из-за коронавируса он не смог лично получить приз.

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