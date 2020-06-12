Сочи, Краснодарский край, , 10:23 — REGNUM Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между «Сочи» и «Ростовом» пройдёт со зрителями 19 июня. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба «Сочи».

Отмечается, что администрация Краснодарского края разрешила проводить матчи со зрителями, но с условием, что их будет не более 10% от вместимости спортивных объектов.

Ранее футбольный клуб «Краснодар» объявил о возможности посещения домашних матчей для владельцев сезонных абонементов.

Напомним, сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня.

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