Москва, , 10:04 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян проведёт поединок с бразильцем Дави Рамосом в рамках турнира UFC, который пройдёт в Абу-Даби 18 июля. Об этом 12 июня сообщает ТАСС.

«Арман проведёт бой с Рамосом на «Бойцовском острове», — сказал представитель команды спортсмена.

В активе Царукяна 14 побед и два поражения. На счету Рамоса 10 побед и три поражения.

Читайте также: Евлоев проведёт бой против Гранди на «Бойцовском острове»