Москва, 12 июня 2020, 09:59 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев проведёт поединок против британца Майка Гранди в рамках турнира UFC. Об этом 11 июня сообщает ТАСС.

«Мовсар проведет бой с Гранди 25 июля в Абу-Даби». Поединок пройдет на «Бойцовском острове», — сказал представитель команды спортсмена.

В активе 26-летнего Евлоева 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 33-летнего Гранди 12 побед и одно поражение.

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