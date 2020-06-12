Лос-Анджелес, США, , 09:47 — REGNUM Премией «Эмми» посмертно награждён-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант. Об этом 11 июня сообщается на сайте Американской телевизионной академии.

«Телевизионная академия с радостью сообщает, что легенда баскетбола и филантроп Коби Брайант получил награду «Эмми», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Брайант награждён за вклад в развитие Лос-Анджелеса. Церемония присуждения награды пройдёт 18 июля.

Напомним, в январе 2020 года Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта около города Калабасас (штат Калифорния, США). Вместе с ним на борту находились его дочь Джианна и ещё семь человек, все они погибли.

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