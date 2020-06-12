Ливерпуль, Великобритания, , 09:38 — REGNUM «Ливерпуль» может отпраздновать завоевание титула чемпиона Англии на парковке у стадиона «Эвертона». Об этом 12 июня сообщает Daily Mail.

Это может произойти в случае, если 17 июня «Манчестер Сити» проиграет лондонскому «Арсеналу», а 21 июня «Ливерпуль» обыграет «Эвертон». В этом случае «Ливерпуль» станет недосягаемым для соперников и досрочно станет чемпионом.

Отмечается, что после получения кубка игроки обычно возвращаются в раздевалку, где продолжают праздновать. Но в этом году из-за пандемии коронавируса доступ в раздевалки ограничен, поэтому команда может отпраздновать чемпионство во временном сооружении, расположенном на автостоянке у стадиона «Гудиссон Парк».

Напомним, сезон в Английской премьер-лиге возобновится 17 июня. «Ливерпуль» является лидером, у него с 82 очка после 29 туров. «Манчестер Сити» идёт вторым с 57 очками.

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