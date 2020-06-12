Ливерпуль, Великобритания, , 08:43 — REGNUM Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отклонил предложение французского ПСЖ о трансфере. Об этом 12 июня сообщает The Sun.

Отмечается, что ван Дейк готовится продлить контракт с «Ливерпулем» на пятилетний срок на улучшенных условиях. По новому соглашению его зарплата составит €245 тыс. в неделю.

Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля». Форвард команды Мохамед Салах получает €222 тыс. в неделю.

Напомним, в январе 2018 года ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона». В составе команды он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.