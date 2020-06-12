Ньон, Швейцария, , 08:30 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с форматом доигровки сезона в еврокубках. Об этом 12 июня сообщает Sky Sport Italy.

Отмечается, что розыгрыш Лиги чемпионов будет проведён в формате «Финала восьми» в Лиссабоне (Португалия). До этого будут сыграны оставшиеся ответные игры 1/8 финала, они пройдут на стадионах хозяев матчей.

Лигу Европы будут доигрывать по той же схеме. Все матчи примет один из немецких городов. Ранее сообщалось, что это будет Франкфурт.

Кроме того, стало известно место проведения Суперкубка Европы. Матч за этот трофей состоится в Будапеште (Венгрия).

Читайте ранее в этом сюжете: УЕФА может завершить сезон Лиги Европы в Германии