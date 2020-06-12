Севилья, Испания, , 08:20 — REGNUM «Севилья» одержала победу над «Бетисом» в первом матче чемпионата Испании после возобновления сезона. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 56-й минуте полузащитник «Севильи» Лукас Окампос открыл счёт в матче, реализовав пенальти. Спустя шесть минут хавбек Фернандо упрочил преимущество «Севильи».

На сегодняшний день «Севилья» занимает третье место в чемпионате Испании, на счету команды 50 очков после 28 туров. «Бетис» идёт на 12-м месте с 33 очками.

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