Рим, , 08:27 — REGNUM Розыгрыш Лиги чемпионов нынешнего сезона будет закончен в рамках формата «Финала восьми» в Лиссабоне. Об этом 11 июня сообщает Sky Sport Italia.

Согласно информации источника, матчи Лиги Европы сезона 2019/20 доиграют в Германии по такой же схеме, а схватка за Суперкубок Европы состоится в Будапеште.

Также известно, что женская Лига Европы также будет проведена в «Формате восьми» в Испании.

Кроме этого, указывается, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» — «Ювентус» будет проведен в Турине и ещё один матч 1/8 финала — «Барселона» — «Наполи», состоится в Барселоне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, розыгрыши футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы были временно остановлены в марте по причине пандемии SARS-CoV-2. А 11 июня в УЕФА сообщили, что решение о дате и месте проведения данных финалов будут определены на заседании исполкома ассоциации 17 июня.