Стокгольм, 11 июня 2020, 21:59 — REGNUM 11 июня в рамках полуфинала нижней сетки онлайн-турнира DreamHack Masters Spring 2020, призовой фонд которого составляет 160 тысяч евро, встретились коллективы FaZe и NiP. Игра завершилась уверенной победой FaZe со счетом 2:1.
Счет по картам:
Train: FaZe 16:9 NiP
Mirage: FaZe 8:16 NiP
Inferno: FaZe 16:13 NiP
23-летний боснийский киберспортсмен Никола «NiKo» Ковач, набравший статистику 66−49, был признан самым ценным игроком встречи.
В финале нижней сетки коллектив Хаварда «rain» Ниигарда встретится с пятеркой из Natus Vincere.