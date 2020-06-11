Санкт-Петербург, , 19:29 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» получил права на нападающего СКА Николая Прохоркина, об этом сообщает официальный портал «Магнитки».

Взамен были отданы права на нападающего Владислава Каменева, который на данный момент выступает за «Колорадо Эвеланш».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний Прохоркин, играя за «Лос-Анджелес», провел 43 матча, набрав 14 (4+10) очков.

23-летний Каменев отличился 8 (1+7) баллами в 38 матчах за «Колорадо».

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